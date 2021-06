Continuidade nos projetos da Seplan é a meta de Nelson Tavares

Elpídio Júnior Nelson dará continuidade aos projetos elaborados pelo gestor anterior

“Minha indicação é em homenagem ao trabalho de Vagner Araújo. Eu venho para dar continuidade aos projetos como a Copa do Mundo, o aeroporto de São Gonçalo e me juntar ao esforço de novos projetos como Porto de Macau”, afirma Nelson Tavares.Nelson Tavares também é diretor da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte – AGN, instituição financeira de economia mista.