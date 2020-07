Professores do estado entram em greve Paralisação, por tempo indeterminado, foi decidida em assembléia na manhã desta segunda-feira (2).

O ano letivo não vai começar nesta segunda-feira (2) para os alunos da rede pública de ensino no Rio Grande do Norte. O Sindicato dos Professores rejeitou a proposta do Governo do Estado e decretou greve por tempo indeterminado.



“Acabamos de optar pela greve, sem prazo de volta”, disse a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sinte), Fátima Cardoso.



Segundo ela, os professores reivindicam alguns pontos, entre eles, a promoção para todos os educadores da rede. A categoria rejeitou a proposta do Governo do Estado, apresentada na última sexta-feira (27). Segundo Fátima Cardoso, a proposta “não atinge a todos; apenas 15% nas promoções horizontais e 17% nas promoções verticais”.



A segunda reivindicação é quanto às gratificações dos funcionários, através do plano de cargos, carreiras e salários. “São mais de 12 mil funcionários querendo melhorias salariais”, informou ela.



O reajuste salarial também é um ponto questionado pelos professores. “Queremos a equiparação do salário ao piso vinculado ao plano de carreira”, disse a sindicalista. Segundo ela, o aumento de R$ 20 a R$ 60 no salário de 1.131 professores, proposto pelo secretário de Educação, Ruy Pereira, não é suficiente para atender ao quadro de funcionários.



A presidente do Sindicato avisou que irá agendar ainda para essa semana uma audiência com a Governadora Wilma de Faria para discutir esses pleitos e encaminhar outros pedidos.



A reportagem do Nominuto.com tentou conversar com o secretário estadual de Educação, Ruy Pereira, que está em audiência nesse momento com a governadora para discutir as soluções para a greve. A assessoria de comunicação informou que hoje à tarde o secretário irá informar qual a providência que o Governo do Estado vai tomar.



O resultado imediato da greve é a paralisação em 725 escolas espalhadas pelo Rio Grande do Norte.