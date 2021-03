Barrichello larga em segundo na Austrália

FIA

Barrichello liderou boa parte do treino nas três sessões qualificatórias, deixando para trás favoritas ao título de 2009, como Ferrari, McLaren e BMW. O carro guiado pelo brasileiro alternou as primeiras posições da classificação com Williams e Toyota, não coincidentemente equipes que também utilizam o polêmico difusor instalado na parte traseira do veículo.O campeão da temporada 2009, Lewis Hamilton, não conseguiu um bom resultado e larga apenas na 15ª colocação. O inglês não participou da segunda parte do treino devido a um problema no câmbio do carro. O companheiro de equipe, Heikki Kovalainen, foi um pouco melhor e conseguiu o 14º tempo.Os outros brasileiros tiveram problemas de acerto no veículo. Nelsinho Piquet, da Renault, não passou da primeira parte do treino (Q1) e ficou com o 17º tempo, cinco posições atrás do companheiro de equipe, Fernando Alonso. Felipe Massa foi melhor e conquistou o 7º tempo contra a 9º posição de Kimi Räikkönen.Os destaques da classificação ficaram por conta do alemão Sebastian Vettel (Red Bull), cravando o 3º tempo e de Nico Rosberg (Williams) na quinta colocação. O piloto estreante na categoria, o francês Sebastien Buemi, terminou na 16ª, dirigindo o carro da escuderia Toro Rosso. A corrida será disputada na madrugada do domingo (29) às 3h.A Brawn GP, chefiada por Ross Brawn, ex-diretor técnico e estrategista da Ferrari, foi confirmada como a 10ª equipe da temporada 2009 da Fórmula 1 tardiamente, somente no dia 9 de março. A equipe assumiu a posição da Honda, que deixou o circuito em 2008 após anunciar problemas financeiros.O time é o mesmo que compunha a equipe japonesa no ano passado. Rubens Barrichello e Jenson Button assinaram contrato com a escuderia depois de passar um período de incerteza sobre o retorno às corridas. Ainda no dia 5 de março, os pilotos foram confirmados por Brawn, ex-diretor técnico da sua antiga equipe, a Honda.Após os primeiros testes, os carros da Brawn GP chamaram a atenção das grandes equipes por causa dos resultados expressivos dentro das pistas. Nos primeiros testes realizados na Catalunha e em Jerez de La Frontera, ambos em território espanhol, a nova equipe deu demonstrações que traria dor de cabeças as grandes depois que Barrichello assumiu a ponta nos treinos livres da pré-temporada.O motivo da desconfiança das equipes foi a utilização de um difusor, recurso aerodinâmico que eleva a velocidade com que o ar passa por baixo do carro, resultando em uma maior estabilidade. O ar passa por uma entrada na frente do veículo até parar em uma câmara. O processo faz com que o carro aumente a pressão aerodinâmica.O mesmo difusor foi utilizado pela Toyota e Williams, mas a Brawn GP inovou mais ao fazer com que o ar passe por cima de uma pequena asa, localizada na parte traseira. Isso faz com que a pressão aerodinâmica seja ainda maior.Entretanto, a pressão não foi apenas no carro. O recurso foi tratado como ilegal pela Ferrari, Sauber e Renault, que fizeram um protesto formal junto à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e trataram como “ilegal” o difusor da escuderia.No entanto, o órgão negou a justificativa ao dizer que a Brawn GP utilizava as mesmas brechas no regulamento para melhorias no carro. Somente no dia 14 de abril, entre as corridas da Malásia e da China é que o protesto deve ser julgado.1- Jenson Button2- Rubens Barrichello3- Sebastian Vettel4- Robert Kubica5- Nico Rosberg6- Timo Glock7- Felipe Massa8- Jarno Trulli9- Kimi Räikkönen10- Mark Webber11- Nick Heidfeld12- Fernando Alonso13- Kazuki Nakajima14- Heikki Kovalainen15- Lewis Hamilton16- Sebastien Buemi17- Nelsinho Piquet18- Giancarlo Fisichella19- Adrian Sutil20- Sebastien Bourdais