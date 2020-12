Polícia Federal realiza ação em prol do meio ambiente No Rio Grande do Norte, serão plantadas 930 mudas de espécies nativas como ipê, pau-brasil, maçaranduba.

A Polícia Federal vem adotando desde março de 2008, em todo o Brasil, o plantio de árvores como contribuição para neutralizar os gases do efeito estufa emitidos por suas atividades produtivas e, por isso, elaborou um programa nacional que visa executar ações possibilitando esta compensação.



Assim, foi realizada por parte de peritos do órgão com formação em química e engenharia florestal, a análise do carbono liberado no meio ambiente (queima de combustíveis, consumo de energia elétrica, utilização de papel para impressão) e, com base no resultado, chegou-se ao número de árvores que deveriam ser plantadas em cada estado da Federação.



O objetivo geral deste procedimento, que vem sendo feito de forma gradativa pelas unidades da PF, é cultivar espécies nativas arbóreas, assegurando a captura do equivalente em CO2 e compensando a sua emissão.



No Rio Grande do Norte, visando implementar o Programa de Neutralização e Redução das Emissões de Carbono, foi firmada uma parceria entre a Polícia Federal, a ONG Nature Viva Mangue (Navima) e a Prefeitura Municipal do Natal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).



Com isso será realizado às 8h30, da próxima quarta-feira (25), o plantio de 930 mudas de espécies nativas como ipê, pau-brasil, maçaranduba. A ação acontecerá no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, localizado no Loteamento San Vale.



Durante a solenidade, que contará com a participação de servidores e autoridades convidadas, teremos também uma palestra com o professor Nivaldo Calixto Torres, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IF/RN), sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente.



*Fonte: Departamento de Comunicação da PF/RN.