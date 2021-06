Delegado acusado de pedofilia desrespeita equipe do Nominuto Aldo Lopes se negou a fornecer informações, aos gritos de “bosta” na frente de várias pessoas, na manhã deste sábado.

O delegado Aldo Lopes, que responde a processo por pedofilia, apresentou momentos de descontrole ao desrespeitar uma equipe do Nominuto.com, na Delegacia de Plantão da zona Norte.



Chamando este veículo de “bosta”, Aldo se negou a fornecer informações e intimidou o repórter e motorista, gritando na frente de várias pessoas, na manhã deste sábado (11).



Sem apresentar um motivo para os xingamentos, apenas vendo o carro da reportagem do Nominuto.com, que aguardava a equipe de plantão para colher informações sobre um homicídio no Vale Dourado, o delegado desceu da viatura já apresentado descontrole.



Questionado sobre o homicídio, Aldo Lopes respondeu aos gritos: “Não vou falar nada, não dou informações a essa bosta. Nem a você, nem aquele viado”.



Depois disso, a reportagem tentou conversar com o chefe de investigação para pegar detalhes do crime e mais uma vez o delegado se alterou. “Não autorizo vocês a dar informação pra eles”, falou ao agente.



A equipe do Nominuto.com entende que não se justifica a atitude do delegado que pode ter se descontrolado apenas pelo fato deste veículo ter publicado várias matérias falando do processo de número 001.07.216256-3, onde ele, Aldo Lopes, consta como acusado de abusar sexualmente de duas crianças, na zona Norte de Natal.



A reportagem também entrou em contato com a diretora-geral adjunta da Polícia Civil, delegada Maria do Carmo Macedo, e foi orientada a tomar providências quanto ao ocorrido.



“O veículo deve enviar um comunicado oficial à Delegacia Geral comunicando o fato. Em seguida, nós vamos encaminhar a Corregedoria da Polícia”, disse.