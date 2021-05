Mega-Sena acumula e deve pagar prêmio de R$ 6 milhões Os seis números sorteados em Naviraí (MS) foram: 02 - 08 - 23 - 33 - 37 - 55.

Mais uma vez ninguém acertou as dezenas sorteadas pela Mega-Sena, na noite deste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 6 milhões na próxima quarta-feira (8).

Os seis números sorteados em Naviraí (MS), no concurso 1.062, foram: 02 - 08 - 23 - 33 - 37 - 55.



No total, 114 apostas acertaram a quina e receberão R$ 9.967,04 cada uma. Os 6.442 bilhetes que acertaram a quadra vão receber R$ 176,38, segundo a Caixa.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima custa R$ 1,75.