Gripe suína: mais três casos são descartados no RN Agora, apenas um paciente continua monitorado com sintomas da doenças no estado.

Subiu para seis o número de casos descartados que estavam em monitoramento no Rio Grande do Norte, por apresentarem sintomas semelhantes aos da gripe suína, agora chamada de Influenza A. Apenas um paciente encontra-se em monitoramento seguindo as orientações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).



Na manhã desta terça-feira (05) uma equipe técnica da Sesap reuniu-se com profissionais de hospitais públicos e particulares de Natal na intenção de orientar sobre a questão da biossegurança no momento do primeiro atendimento de pacientes que possam indicar a contaminação pelo vírus H1N1.



Foram colocadas as orientações sobre classificação de casos em monitoramento e suspeitos e como proceder diante do quadro encontrado. No primeiro caso, segundo orientações da Secretaria de Vigilância Sanitária repassadas às Secretarias Estaduais, o paciente deve ser mantido em casa e monitorado por profissionais da Unidade de Resposta Rápida.



Em caso de suspeita da doença, quando o paciente apresentar além de febre alta repentina e tosse sintomas como dores musculares, nas articulações e dificuldade respiratória, a orientação é colher secreção do nariz e garganta para ser realizado o exame. Este procedimento foi orientado pela diretora do Laboratório Central (Lacen), Goretti Queiroz. Ela enfatizou questões de segurança na hora da coleta e como o profissional acondicionar a amostra até ser encaminhada ao Lacen para ser transportada ao Instituto Evandro Chagas, em Belém.



Todo o fluxo de informação sobre os pacientes e como proceder com cada caso foi repassado pela equipe da Coordenadoria de Promoção à Saúde e foi destacado o trabalho da Unidade de Resposta Rápida junto ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) como forma eficaz de monitoramento da gripe.



Participaram da reunião a coordenadora de Promoção à Saúde, Celeste Rocha; a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, Juliana Araújo, entre outros profissionais que atuam no enfretamento da Influenza A no Estado.