Pauta da Assembleia continua obstruída até conversa com Wilma

Na terça-feira (17) os parlamentares chegaram a um acordo e decidiram antecipar a votação dos vetos às emendas referentes ao repasse de verbas para o Ministério Público Estadual, cujo orçamento aumenta de pouco mais de R$ 3 milhões para R$ 14 milhões e, o projeto que tratava da criação de 112 cargos no MP.“Uma medida anti-regimental e sem efeito imediato”, explicou o deputado Fernando Mineiro do PT. Antes da votação dos vetos referentes ao Ministério Público, o parlamentar tentava convencer os outros de que a medida feria o regimento da Casa, pois segundo ele, os vetos referentes ao OGE devem ser apreciados conjuntamente, “não pode ser dividido”. A consequência disso, continuou o deputado é “de nada adiantou antecipar a votação, pois as emendas só serão reecaminhadas após todas serem votadas”.O presidente da Assembleia, Robinson Faria (PMN) rebateu as declarações de Mineiro e disse que a medida tinha amparo regimental.