Motorista é assassinado no dia em que completava 56 anos

Fotos: Fred Carvalho

Confira abaixo a entrevista com o aspirante da Polícia Militar, Isaac Leão

“Ele deve ter sido vítima de um latrocínio porque as pessoas que o mataram também roubaram um computador da empresa”, falou o aspirante Isaac Leão, da Polícia Militar.O corpo de Luiz Gonzaga foi encontrado na manhã desta quarta-feira (13), quando colegas chegaram para trabalhar. “Eles viram que o carro em que a vítima trabalhava ainda estava na empresa. Como notaram que os cadeados estavam abertos, chamaram o proprietário, que acabou vendo que se tratava de um crime”, disse o policial.A Estilo Construtora fica em em frente ao estádio Machadão. O crime será investigado pela equipe do 5º Distrito Policial. A polícia não descarta que o crime tenha sido cometido por queima de arquivo. “Isso porque havia vários outros objetos que poderiam ter sido levados pelos bandidos, como outros computadores e aparelhos de televisão. Mas eles levaram só um computador. Mas cabe à Polícia Civil apurar isso”, o aspirante Leão.A família de Luiz Gonzaga dos santos ainda não decidiu o local e data do sepultamento dele.