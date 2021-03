Casal ganha posse de imóvel após 20 anos em terreno A chamada Ação de Usucapião foi sentenciada pela Vara Cível da Comarca de Apodi e mantida, em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Um casal, que tem um imóvel rural, localizado no município de Apodi, ganhou o direito de posse sobre o bem, no qual residem há mais de 20 anos, sem qualquer interrupção, contestação ou oposição. A chamada Ação de Usucapião foi sentenciada pela Vara Cível da Comarca de Apodi e mantida, em segunda instância pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



Mesmo tendo sido intimados o Município de Apodi, a União e o Estado do Rio Grande do Norte, bem como expedido o Edital de Citação previsto no artigo 942 do Código Processual Civil, apenas o Ente estadual apresentou contestação, através de Apelação Cível.



No recurso, sustentou, em síntese, que não há certidão Imobiliária do Imóvel rural, portanto, não há transferência regular do patrimônio público para o privado, concluindo que o terreno se enquadra na hipótese de “terra devoluta”, nos termos da Lei 602 de 1850, não passível de ação de usucapião, cabendo aos autores a incumbência de demonstrar a legítima transmissão do imóvel para o patrimônio particular.



No entanto, o relator do processo no TJRN, juiz Ricardo Tinoco de Góes (Convocado), destacou a definição constitucional de que “terras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder Público, nem destinadas a fins administrativos específicos”.



Assim, são bens públicos patrimoniais ainda não utilizados pelos respectivos proprietários.



Diferença

“Com efeito, os tribunais têm reiteradamente afastado a presunção da devolutividade das terras em casos análogos a este, impondo ao Estado, o ônus de fazer prova do que alega”, ressalta o magistrado, ao acrescentar que impor ao particular o ônus de provar que as terras não são públicas seria injusto, transferindo a responsabilidade do ente que tardou a organizar o serviço registral, bem como não conseguiu se documentar, para, hoje, promover, com segurança, a separação das terras públicas das particulares.



A decisão também destacou a diferença que se estabeleceu, desde o direito romano, entre terras devolutas ("res derelictae") e terras sen dono ("res nullius"), sendo certo que a ausência do registro imobiliário respectivo serve para tipificar a segunda hipótese apenas e não a primeira. “Isso significa dizer que as coisas sem dono são suscetíveis de ocupação pacifica, caracterizadora da posse "ad usucapionem", isto é , a posse mansa, pacifica, ininterrupta e incontestada”, conclui o relator.