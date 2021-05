TJRN assina convênio e viabiliza cursos para apenados Equipe composta por advogados, psicólogos e assistentes sociais vão trabalhar com cada apenado, montando o cronograma de cursos.

O Presidente do TJRN, desembargador Rafael Godeiro, assinou convênio na última sexta-feira (3) com a Fiern para viabilizar cursos de capacitação profissional para os apenados que cumprem penas alternativas. Uma equipe multidisciplinar composta por advogados, psicólogos e assistentes sociais vão trabalhar com cada apenado, montando o cronograma de cursos.



Para Rafael Godeiro, o convênio não tem a finalidade, somente, de capacitar aqueles que cumprem medidas alternativas, mas sim, buscar a ressocialização, para que não comentam novos crimes. “Com a ressocialização estaremos evitando novos crimes”. Destacou.



Atualmente, existem 25% a mais de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas do que presas no Brasil, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), obtidos em 2008. “Esse quadro, demostra a importância de trabalhar com esse universo de pessoas”. Ressalta dr. Gustavo Marinho, responsável pela Central de Penas Alternativas em Natal (CEPA).



Na opinião de dr. Flávio Azevedo, diretor da Federação das Indústrias no RN, iniciativas como essa além de diminuir a violência, favorecem a imagem das empresas perante os consumidores, na medida em que passam a ser reconhecidas pelo papel social que desenvolvem.



Cursos



Para diminuir o tempo de cumprimento de pena, os alunos precisam seguir uma carga horária semanal de, no mínimo, sete horas e no máximo 14, preferencialmente em dias úteis, à noite, de acordo com a Lei de Execuções Penais.



O convênio ainda permite, depois da sua vigência por um ano, que seja disponibilizado cursos, para os apenados em regime aberto, semi-aberto e livramento condicional.