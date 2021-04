Copa Carlão apresenta mais campeões Salesiano e CeNeves foram os vencedores no mirim; no juvenil, deu CEI e Potiguar-Marista.

A Copa Carlão de Basquete, depois dos campeões nas categorias infantil e adulto masculinos, agora apresneta os campeões nas categorias mirim e juvenil, masuclino e feminino - a competição teve continuidade no último fim de semana (28-29.03), com jogos no Salesiano e no Marista.



Primeiro, os mirins. No mirim masculino o campeão foi o Salesiano - na decisão, a equipe da Ribeira venceu o Potiguar-Marista (18 a 34).



No mirim feminino, o título ficou com o CeNeves - a decisao foi contra o Alecrm-Imaculada, e o colégio do alto do Baldo sagrou-se vencedor por 20 a 14.



E os juvenis? No masculino, o CEI ergueu o troféu ao vencer na final o Geo-Mossoró, pelo placar apertado de 32 a 30; e no feminino, o Potiguar-Marista venceu duas das três partidas da "melhor de três" contra o Contemporâneo (os placares foram 38 a 10 e 32 a 20).



A Copa Carlão foi realizada pela Federação Norte-Rio-Gradense de Basquete.