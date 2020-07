Patu: Diretor da Polícia Civil elogia clima da eleição Osmir Monte, diretor de Policiamento do Interior, destaca a participação da Polícia Civil na manutenção da ordem, durante o pleito suplementar.

Tranquilidade absoluta. Assim resumiu o clima na cidade de Patu, o diretor de Policiamento do Interior, delegado Osmir Monte. Ele se encontra no município acompanhando os homens da Polícia Civil que ajudam na segurança da eleição suplementar para prefeito, realizada durante este domingo (1º).



Segundo ele, há na cidade cerca de 30 agentes da Operação Oeste, cuja base foi transferida temporariamente de Caraúbas para Patu, a mando do delegado geral, Elias Nobre.



O grupo só deve deixar o município após o término da votação e conta ainda com o apoio de uma equipe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Deicor), chefiada pelo delegado Lenivaldo Pimentel, e também o helicóptero da Secretaria de Defesa Social, Potiguar 01, além dos mais de 200 PMs e oito policiais federais.