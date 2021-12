Nova secretária de Saúde toma posse amanhã

Blog Oliveira Wanderley A posse da nova secretária será nesta quinta-feira (7).

Ela será a segunda secretária de Natal em pouco mais de quatro meses de administração de Micarla de Sousa (PV).O médico Levi Jales, que assumiu em 1º de janeiro, deixou a pasta alegando falta de tempo para manter o consultório particular e, consequentemente, dificuldades financeiras.De acordo com informações extra-oficiais, a secretária adjunta, Lecy Gadelha, já havia pedido pressa na escolha do novo gestor por não agüentar mais a pressão da pasta.O médico Levi Jales, que assumiu em 1º de janeiro, deixou a pasta alegando falta de tempo para manter o consultório particular e, consequentemente, dificuldades financeiras.Obsessão de Micarla de Sousa desde a época de campanha eleitoral, a Saúde vem enfrentando um dos períodos mais difíceis dos últimos anos.Dezenas de unidades básicas da cidade continuam sem médicos e remédios e o serviço especializado só está sendo realizado porque a prefeitura aceitou renovar o contrato com as cooperativas médicas, considerado abusivo pelo Ministério Público. O contrato tem prazo máximo de um ano.Antes de convidar Tânia Lopes Sampaio, Micarla de Sousa tentou, em vão, atrair para a pasta os deputados estaduais Getúlio Rêgo (DEM) e Paulo Davim (PV).Em entrevista ao, daontem (5), ela admitiu que escolher a Saúde como a principal bandeira de sua gestão é perigoso politicamente e que encontrou uma "máquina amarrada, viciada", e que "todo mundo fica paralisado". "É um parto à fórceps, mas esse menino vai nascer", comparou.É nesse ambiente que Tânia Lopes Sampaio assume a pasta. Ela é formada em enfermagem e doutora em educação pela UFRN e fez especialização em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz e na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto.Atualmente, é vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem no RN e professora e coordenadora do curso de enfermagem da Facex. A posse será amanhã (7), às 11h, no salão nobre do Palácio Felipe Camarão.