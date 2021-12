Agripino protesta contra suspensão de voos noturnos no Aeroporto de Mossoró

Cedida José Agripino: protesto contra exigências da Infraero.

Os voos noturnos foram suspensos pela Anac devido à falta de um farol aeroportuário rotativo, da inexistência de sistema de iluminação em toda a extensão da pista, além de outros problemas.- O Aeroporto de Mossoró tem pista onde pousa à noite avião de médio e grande porte há mais de 30 anos e nunca houve acidente nenhum. E agora a Infraero, não sei por que razão manda um documento suspendendo os pousos e decolagens com exigências que eu tenho a impressão que se fossem feitas ao Aeroporto do Galeão provocariam o seu fechamento - disse.Agripino, destacando o efeito prejudicial que poderá ter o fechamento do Aeroporto de Mossoró para as principais atividades econômicas desenvolvidas na região, tais como turismo, cultivo de frutas e carcinocultura, fez ainda um alerta para o papel estratégico que poderá ter o Aeroporto de Mossoró no socorro à população local no caso de rompimento de alguma das muitas barragens existentes na área.