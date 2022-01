Carlos Fialho lança livro Mano Celo - O Rapper Natalense

Reprodução

No livro, Fialho reúne crônicas publicadas na coluna que mantém no site da Diginet, além de contos inéditos sobre Mano Celo, um personagem utilizado em seu primeiro livro, Verão Veraneio.Os textos abordam com bom humor diversos personagens e estereótipos encontrados em Natal, ainda que não identificados diretamente.A publicação sai pelo selo literário Jovens Escribas, tem 116 páginas e custa R$ 25.