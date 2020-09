Professores só voltam se Prefeitura atender reivindicações, diz Sinte

Ana Paula Oliveira Fátima Cardoso, coordenadora do Sinte.

“No ensino fundamental, estamos pedindo a antecipação dos 12% para o mês de janeiro, com efeito retroativo. Atualmente, a antecipação é feita no mês de abril. Além disso, queremos o parcelamento dos 34% até o mês de dezembro deste ano”, afirma.Segundo ela, o secretário havia informado na última sexta-feira (6) que hoje pela manhã convocaria o sindicato para mais uma reunião. No entanto, ainda segundo ela, até às 8h30 nenhum contato havia sido feito.Em relação às reivindicações para os professores do ensino infantil, Fátima Cardoso diz que na última reunião o secretário de Educação, Elias Nunes, apresentou algumas propostas, que de acordo com a coordenadora do Sinte, serão analisadas em assembleia hoje, a partir das 14h, na escola estadual Winston Churchill.