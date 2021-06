Sedec considera morte de Arimar uma perda para a economia Coordenador ressalta qualidades como entusiasmo nos setores econômicos do Rio Grande do Norte.

O empresário e diretor da Fiern Arimar França, que faleceu na manhã desta terça-feira (7), é considerado um dos maiores entusiastas do crescimento econômico do Rio Grande do Norte pelo poder público e empresários.



Arimar foi um dos principais atores da economia do Estado, ultrapassando os limites geográficos da produção potiguar de pesca.



“Arimar foi alguém que representou a esperança de uma mudança na economia do RN com a produção e exportação de camarão”, lembra Otomar Lopes Cardoso Júnior, coordenador de Desenvolvimento Comercial da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico - Sedec.



A Secretaria acompanhou de perto o trabalho desenvolvido pelo empresário no quesito exportação de camarão, seu principal produto.



“Como empresário, Arimar simbolizou muito bem a possibilidade do Rio Grande do Norte mostrar seu potencial e capacidade de crescimento no Brasil e no mundo inteiro. Ele era um grande entusiasta do desenvolvimento econômico do Estado”, frisa Otomar.