João Maia ainda não confirmou retorno a Natal

João Maia vai quebrar silêncio em Natal.

Afastado da imprensa desde que surgiu a denúncia sobre a propriedade da casa em que o irmão Agaciel Maia reside em Brasília, João Maia retomará o diálogo com os veículos de comunicação assim que desembarcar em Natal.De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, ele não pretende convocar entrevista coletiva, mas responderá aos questionamentos referentes a ausência do avião de sua propriedade na declaração de bens à Justiça Eleitoral de 2006.A confirmação sobre a data de retorno de João Maia ao estado será dada até a manhã de quinta-feira (12).