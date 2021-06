Hemonorte intensifica trabalho de doação no RN Campanhas no interior e na UFRN para doadores de sangue e de medula serão feitas durante toda a semana.

Na próxima semana, doadores potiguares poderão procurar as unidades móveis do Hemonorte para doação de sangue e cadastro de medula. O plantão de doação estará na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no município de Poço Branco.



O motivo para a campanha no interior do Estado é o caso de uma criança que precisa urgentemente da doação. Para isso, a Hemonorte estará cadastrando na próxima segunda-feira (13), das 8 ás 16h, os possíveis doadores de medula óssea moradores de Poço Branco ou região.



O trabalho de conscientização será feito em todas as regiões do Rio Grande do Norte com objetivo de sensibilizar a população para doação de medula óssea no Estado.



A campanha de doação de sangue e medula também estará na próxima quarta-feira (15) no Campus Universitário, em Natal, incentivando aos estudantes ao cadastro de medula e doação de sangue. A unidade móvel estará estacionada próximo ao setor IV.



O plantão do Hemonorte funciona todos os dias na sede do órgão ou no posto fixo na Zona Norte.



Os critérios para doação de sangue são:

* Ser maior de 18 anos

* Ter no mínimo 50 kilos

* Munido da identidade

* E intervalo de 60 dias para homens e 3 meses para mulheres



E os critérios para cadastro de doação de medula são:

* Ser maior de 18 anos

* Identidade de CPF

* Compatibilidade genética, através de exame de HLA.