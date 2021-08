Banda goiana Black Drawing Chalks faz show no DoSol

Nicolas Gomes Black Drawing Chalks virá direto do festival Abril pro Rock para Natal

O show do Black Drawing Chalks faz parte da mini tour do grupo pelo Nordeste, com parada em Recife na sexta-feira (17) para o festival Abril pro Rock.A banda acabou de voltar de uma extensa agenda de shows no Canadá, onde representou o Brasil na Canadian Music Week (Semana Canadense de Música), uma das feiras de música independente mais importantes do mundo.Na passagem pelo Nordeste, a banda divulga seu novo trabalho, gravado no final de 2008 em Goiânia, com produção de Eduardo Ramos e Fabrício Nobre.No Centro Cultural Dosol, Rua Chile, RibeiraSábado (18) , às 17hA entrada custa R$ 5 na hora.