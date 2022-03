Quatro delegados estão no caso de criança esquartejada Corpo foi esquartejado e jogado, dentro de uma saco usado para armazenar açúcar, num terreno baldio em Igapó.

Quatro delegados da Polícia Civil acompanham neste momento as investigações sobre o brutal assassinato de uma criança na Zona Norte de Natal.



O corpo foi esquartejado e jogado, dentro de uma saco usado para armazenar açúcar, num terreno baldio em Igapó.



Estão coordenando as investigações os delegados Laerte Jardim e Marcos Vinícius Cordeiro, da Delegacia de Homicídios, Adriana Shirley Caldas, da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente, e Raimundo Rolim, do setor de Inteligência da Secretaria de Defesa Social.



A polícia já tem o nome e endereço do principal suspeito do crime, mas mantém a informação em sigilo para não comprometer as investigações.