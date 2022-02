Caso Maria Luíza: Famílias temem que suspeitos sejam assassinados

Reprodução

, a dupla prestou depoimento, mas não assumiu nenhuma responsabilidade sobre o assassinato.Apesar disso, os dois confirmaram que têm envolvimento com o tráfico de drogas na região Oeste. A dupla foi presa no último sábado (9), em cumprimento de mandados de prisão. Como o processo corre em segredo de Justiça na 3ª Vara Criminal, a Polícia Civil não revelou a identidade dos suspeitos.Contudo, a fonte da reportagem explicou que um dos fortes motivos para o sigilo é a segurança da dupla. “As famílias dos dois estão muito preocupadas e temerosas com as vidas de ambos. Por isso, eles pediram para que os nomes não fossem repassados à imprensa, com medo que os outros presos matem os suspeitos”, explicou.Inclusive, a titular da Delegacia da Criança e Adolescente (DCA), delegada Adriana Shirley, que está a frente do caso, disse na manhã desta segunda-feira (11) que não revelaria onde os presos estão detidos nem quando eles seriam ouvidos novamente, para evitar tumultos.Como não houve confissão por parte dos suspeitos, a polícia continua agora colhendo informações de pessoas ligadas a eles para comparar os dados apresentados, como por exemplo, onde estavam na hora do crime.Maria Luiza Fernandes saiu de casa no dia 21, por volta das 19h, e ir até uma lan house, no Bom Pastor, para encontrar o namorado. No caminho, ela foi pega e assassinada. O corpo dela foi encontrado seis dias depois em um lixão do Jardim América, zona Oeste de Natal. Havia marcas de violência sexual contra a estudante.