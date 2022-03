Grupo dinamarquês quer instalar Centro de Equipamentos eólicos no RN A Vestas responde atualmente por 20% do mercado mundial de turbinas eólicas, com mais de 38 mil turbinas instaladas.

Um dos maiores grupos empresariais do mundo na fabricação de turbinas eólicas, Vestas, pretende se instalar no Rio Grande do Norte.



O diretor do grupo dinamarquês no Brasil, Marcelo Hutchisnski, terá audiência às 11h30 desta quinta-feira com a governadora Wilma de Faria para anunciar o início de estudos concretos para a instalação de um Centro de Serviços e Manutenção de Equipamentos da empresa em território potiguar.



A Vestas responde atualmente por 20% do mercado mundial de turbinas eólicas, com mais de 38 mil turbinas instaladas. A empresa, através de seus equipamentos, é responsável pela geração de mais de 50 milhões de Megawatts (MW) de energia eólica no mundo.



Nos próximos 60 dias, ela conduzirá um estudo de viabilidade técnica e de mercado que indicará a melhor localidade, a escala, os serviços e o investimento que a instalação do Centro de Serviços e Manutenção de Equipamentos no Rio Grande do Norte irá demandar.



O Governo do Estado, através da Secretaria de Energia e Assuntos Internacionais e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, proverá o apoio e organizará os elementos-chave para a instalação da empresa no Rio Grande do Norte.