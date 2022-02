Cineastas moçambicanos realizam debates na UFRN

O Ciclo de Debate sobre África Contemporânea será realizado desta segunda-feira (11) à quarta-feira (13) no auditório da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e no Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), na UFRN. O evento conta com apresentações de filmes e debates com seus diretores.“O ciclo pretende discutir, a partir do cinema produzido em Moçambique, questões como AIDS, rituais fúnebres, arte africana e pós-colonialismo”, disse a coordenadora do evento e professora de antropologia Lisabete Coradini.O evento é aberto ao público e toda a comunidade africana de Natal foi convidada a participar.Segundo a professora, os diálogos entre as universidades de Brasil e Moçambique são constantes e ainda este ano, professores da UFRN irão participar de debate semelhante a esse na África.A realização é dos Núcleos de Estudos e sobre Identidades e Relações Interétnicas (NUER) e de Antropologia Visual (Navis), da UFSC e do programa Pró-Africa Cnpq.O evento será aberto com a conferência inaugural com a cineasta Isabel Noronha nesta segunda-feira (11), a partir das 19h no auditório da BCZM.Isabel também é psicóloga e professora da Universidade Politécnica de Moçambique e apresentará a Trilogia das Novas Famílias com os seguintes curtas-metragens: Caminhos do Ser, Delfina-Mulher-Menina, Ali-Aleluia, além do vídeo Mãe dos Netos.Depois disso, vão debater o antropólogo Carlos Guilherme do Valle, a psicóloga Geórgia Sibele Nogueira da Silva e a antropóloga Ilka Boaventura Leite (UFSC).Na terça-feira (12) os filmes também serão de Isabel Noronha. O filme Ngwenya, O Crocodilo será debatido por Everardo Ramos (Deart - UFRN), Lisabete Coradini (Dan - UFRN) e Ilka Boaventura Leite (PPGAS - UFSC). A exibição será às 19h.O vídeo Hóspede da Noite, de Licinio Azevedo será exibido na manhã da quarta-feira (13), a partir das 9h, no auditório B do NAPP, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). Quem vai debater o tema é Tânia Lima (Letras-UFRN) e Josimey Costa (Decom-UFRN).No mesmo dia, às 19h será exibido o filme Junod, com a presença do diretor moçambicano Camilo de Souza, que participará do debate junto com Sebastião Vargas (História- UFRN), Edmundo Pereira (DAN-UFRN) e Nelson Marques (Cine Clube de Natal), também no CCHLA.As inscrições são realizadas no Departamento de Antropologia CCHLA/ UFRN.Informações: Secretaria do Departamento de Antropologia (Dan) Telefone: 84 32153547As sinopses dos filmes estão disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social: www.cchla.ufrn/ppgas /eventos.php