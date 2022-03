FNFS vai dar a largada da Taça RN de Futsal A primeira cidade a receber uma das oito etapas da fase de classificação será São José de Campestre.



A partir da próxima segunda-feira, a bola vai começar a rolar para edição 2009 da Taça RN de Futsal, evento que marca o pontapé inicial local da modalidade no Rio Grande do Norte.



De acordo com Clóvis Gomes, presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futsal, outras cidades do interior do Estado candidatas a sede estão negociando as próximas etapas.



“Serão oito etapas no total. Os campeões de cada etapa vão disputar uma fase decisiva em Natal ou Parnamirim se não encontrarmos ginásios para a realização dos jogos em Natal”, comentou Clóvis Gomes, ainda irritado com a falta de ginásios em Natal.



O Machadinho está entregue às moscas e o ginásio Nélio Dias, da zona Norte, não foi repassado pela construtora responsável pelas obras à Prefeitura, mesmo já tendo sido inaugurado com show musical no final do ano passado, ainda na administração Carlos Eduardo.



A atual administração, no entanto, ao invés de correr para viabilizar o esporte, se restringe ás críticas contra a gestão passada, sem que nada seja feito para dinamizar o esporte.



E segue o "jogo de empurra", secretarias sem condições de viabilizar o esporte, do mesmo como se não houvesse secretarias.