Prefeito de São José de Campestre deverá ser cassado na quinta-feira

Júlio Pinheiro Fernando Pimenta pediu vistas do processo contra Laércio José.

Com o registro de candidaturas sob questionamentos devido à desaprovação das contas durante o período que foi prefeito de Campestre (1997 a 2004), Laércio José teve as contas consideradas insanáveis por 4 dos 7 membros da Corte do TRE. Desse modo, a decisão só poderia ser alterada se pelo menos um dos juízes voltasse atrás em seu voto e os demais membros da Corte analisassem como sanáveis as contas do prefeito – o que não deve ocorrer.Antes do julgamento referente à Campestre ocorreu a análise da sanabilidade das contas do vice-prefeito de Guamaré, João Pedro Filho. O processo era bastante semelhante ao de São José de Campestre e, por isso, o relator de ambos os casos, juiz Fábio Hollanda, levou ambos a plenário juntos. No entanto, Fernando Pimenta pediu vistas apenas à segunda proposta.“É um processo de mais de mil páginas e eu ainda não tinha nem aberto para analisar. São casos semelhantes, mas uma coisa é julgar sanabilidade de casos de R$ 200 mil, e outra é de R$ 20 mil. Por isso preferi pedir vistas, mesmo com a situação já estando definida”, explicou Fernando Pimenta.Caso a cassação de Laércio José seja confirmada, haverá nova eleição no município porque o prefeito recebeu mais de 50% dos votos válidos no pleito de 2008.