Atletismo segue movimentando o Caic de Lagoa Nova

Rogério Torquato O Estadual de Adultos reuniu atletas de Natal e do interior.

A competição reuniu equipes de Natal, como o Sesi e a UnP; e delegações interioranas, como Touros - que trouxe pouco mais de 15 atletas, fora os torcedores - e Currais Novos - que veio com uma delegação de respeito, à frente Francisco Hipólito, e que contou, entre outros, com Joabson Kelly (alternando-se entre as funções de atleta e técnico; terminou campeão no salto em distância) e José Faustino (de volta às pistas depois de um tempo afastado).Algumas provas se notabilizaram pela combinação entre atletas novatos e outros bem conhecidos no pódio - como nos 800 m feminino, onde Mônica Larissa (Touros) obteve a medalha de prata, e teve como companheira de pódio nada menos que Doris Lima (UnP), nome que dispensa comentários nos meios industriários e que na ocasião conquistou o bronze.Em outros só tinha gente "entendida do riscado", como no salto em distância feminino - Emilayne Daiane (Currais Novos) acabou com o ouro, e a seu lado no pódio ficou Isadora Nascimento (Sesi - cria de Tânia Padilha e Fátima Santiago, e uma referência em Natal em se tratando de saltos), que ficou com o bronze.O Estadual - como toda competição que se preze - também foi o lugar para se quebrar alguns recordes. Foi o que aconteceu no salto triplo masculino, onde Jailson Silva (UnP) cravou a marca de 14,67 cm - novo recorde da prova. O rapazinho mostrou a que veio logo na primeira tentativa, espantando até os fiscais de prova ao marcar de cara 14,65 m - que, por si, já constituía recorde, e que foi batido pela marca atual na tentativa seguinte.De quebra, o Estadual de Adultos - realizado pela Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo (FNAt) - serviu como pré-requisito para o Troféu Norte-Nordeste da categoria, de 2 a 5 de maio em Recife (PE).O próximo evento da FNAt é o Campeonato Estadual Caixa da Juventude, nos próximos dias 25 e 26. O evento vai reunir atletas com idades entre 15 e 16 anos. Nas categorias masculinas, serão realizadas as provas de 100, 200, 400, 1.000 e 3.000 m rasos; 110 e 400 m com barreiras; 2.000 m com obstáculos; saltos em altura, com vara, distância e triplo; arremesso de peso, lançamentos de disco, martelo e dardo; e 10.000 m marcha atlética. Já nas femininas, estão previstas as provas de 100, 200, 400, 1.000 e 3.000 m rasos; 100 e 400 m com barreiras; 2.000 m com obstáculos; saltos em altura, com vara, distância e triplo; arremesso de peso, lançamentos de disco, martelo e dardo; e 5.000 m marcha atlética.