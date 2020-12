Caseiro que matou mulher a facadas é condenado a 14 anos de reclusão

Acusado confessou crime.

No júri, realizado nesta terça-feira (17), foram ouvidas duas testemunhas, arroladas pelo Ministério Público e, em seguida, foi o acusado interrogado, oportunidade em que confessou a prática do fato.Durante os debates, o Ministério Público pediu pela condenação do réu em homicídio qualificado, pedindo pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, bem como o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP. A Defesa, por sua vez, sustentou as teses da privação momentânea dos sentidos, homicídio privilegiado e desqualificação do crime de homicídio duplamente qualificado para homicídio simples.Na dosimetria da pena foi considerado a culpabilidade do réu, que assumiu a autoria do fato; Quanto aos antecedentes, o réu é primário, não havendo nos autos registro de ter o mesmo se envolvido em outro evento criminoso; A conduta social é igualmente boa, havendo informes de que é pessoa trabalhadora; a sua personalidade apesar de circunstancialmente agressiva, não é de molde a considerá-lo propenso ao crime.O motivo do crime, suposta infidelidade conjugal, foi a razão que motivou o ato letal, porém não justificador do ato praticado e as circunstâncias demonstram ter o réu agido de surpresa, impossibilitando a defesa da vítima.As conseqüências do crime tiveram efeito de gravidade, pois foi ceifada uma vida de forma cruel; e, finalmente não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o resultado, vez que o adultério, mesmo que fosse verídico, não poderia justificar o ato homicida.Assim, a pena-base do crime foi fixada em 14 anos de reclusão. Houve diminuição em seis meses por existir circunstância atenuante, que é a confissão do réu. Por outro lado, houve aumento em seis meses por existir circunstância agravante, em razão de ter o agente cometido o crime com violência doméstica, prevalecendo-se das relações de coabitaçãoOs direitos políticos do apenado ficam suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação, com base no artigo 15, III, da Constituição Federal. Foi negado o direito do réu aguardar o trânsito em julgado do processo em liberdade, vez que a Juíza entendeu presentes os fundamentos autorizadores da prisão cautelar, a teor do art. 312, do CPP.“A segregação do condenado se impõe para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias concretas do caso, por tratar-se de prática de delito de elevada ofensividade jurídica, cometido com extrema violência e sem possibilitar qualquer defesa da vítima, fato que gerou grande repercussão no local onde foi praticado, daí a necessidade de se acautelar o meio social e a própria vida do condenado, que não foi linchado por populares, graças a intervenção do pároco da comunidade”, concluiu a magistrada.