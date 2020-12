I Mostra de Artesanato Potiguar começa nesta quinta-feira

Fotos: Isabela Santos Mestre Paulo Varela prepara casa para exposição.

Quem começa a festa são as bandas filarmômicas integrantes do Projeto Peti: Banda Filarmônica 24 de outubro, com o maestro Humberto Carlos Dantas (Cruzeta), Banda Filarmônica de São Tomé – maestra Paula Francinete de Araújo Vicente, Banda Filarmônica Maestro Jurandir Florentino, com regência de José Alves Júnior (São Pedro) e o Coral Corangeles, do maestro José Fernandes (Goianinha).Depois, o Comitê Regional das Associações e Cooperativas do Seridó e da Associação das Bordadeiras de Timbaúba dos Batistas realiza desfile em passarela montada na praça.Para encerrar a noite da quinta-feira; Coral Harmus, Orquestra Sanfônica de Mossoró, Grupo Parafolclórico da UFRN e Lia de Itamaracá (PE) tomarão conta do palco.Ne sexta-feira (20) a mostra é aberta às 16h com a palestra Artesanato, Trabalhos Manuais e Arte Popular, com o pernambucano Júlio Lêdo de Mello, Consultor do Artesanato Solidário, Programa Jovem Artesão e Pró-Criança/PE.Mais tarde, Coral de Goianinha (Peti), Meirinhos do Forró, Grupo Encantos da Vila (Ponta Negra) Brasileiras (banda de forró mossoroense), repentista Marcos Lucena e por fim Zé Lezim encerram o segundo dia.No sábado (21) o palestrante Júlio Ledo fala sobre o tema “Artesanato como potencial turístico e geração de renda”, a partir das 16h.A palestra será seguida por um recital de poesias com Gilmar Leite e Bob Motta, apresentação da banda Rosa de Pedra, Macambiras, Coral Delicatto e da capoeira Cordão de Ouro. Para fechar a programação do sábado, show da banda Uskaravelho.O domingo (22) é o último dia de exposição, que começa com palestra do editor Francisco Alves da Costa Sobrinho com o tema “Artesanato e Identidade Cultural”, às 16h.Em seguida, Lapinha (Grupo Protagonistas da Paz – Vila de Ponta Negra), Maria Tereza, Espetáculo Circense, Meninas de Cruzeta e o forrozeiro Waldonys encerram o evento.Além de palestras, shows e desfiles de moda, o evento reúne 16 mestres de diversas tipologias de artesanato em standes para expor e comercializar sua produção.Um dos mestres é Paulo Varela, que recebeu o título em Brasília no ano de 2006. Junto com a mulher, durante os dias de exposição o assuense “mora” na casa de taipa que constrói antes da abertura. Nela, vende cordéis – alguns de sua autoria – além de rendas e café.“Tanto o turista quanto o potiguar terão a oportunidade de ver o autor fazendo as peças. Não é aquele contato de lojinhas de artesanato”, Paulo Varela destaca a característica do evento, esperando que se torne anual.O evento é promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), novo administrador do Presépio e tem a parceria da Fundação Cultural José Augusto (FJA) e do Sebrae.A I Mostra de Artesanato Potiguar tem investimento de R$ 75 mil e a expectativa de público é de 10 mil pessoas durante os quatro dias.