Menino de sete anos é baleado durante tiroteio entre bandidos Criança foi atingida no ombro, mas passa bem. Tiroteio aconteceu em Cidade Nova, zona Oeste de Natal. Polícia procura por autores do disparo.

Um menino de sete anos foi baleado neste domingo (15) durante uma troca de tiros entre bandidos em Cidade Nova, bairro da zona Oeste de Natal. O crime foi registrado por volta das 10h, quando a criança, cujo nome será preservado, iria à praia com os pais. O menino é filho de um policial militar da reserva.



A família passava pela rua Perimentral Sul quando começou o tiroteio. “O que sabemos é que, quando passavam pela rua, eles se viram no meio do tiroteio. Infelizmente o garoto acabou atingido”, falou o major Alarico Azevedo, do Comando de Policiamento da Capital (CPC).



O menino foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e não corre risco de morte. A polícia investiga o caso.