Antônio Araújo é o novo presidente da Unimed

Elpídio Junior Antônio Araújo recebeu 516 votos.

Desde as 9h, três urnas estavam postas na sede do América Futebol Clube, na avenida Rodrigues Alves. Do total de 1242 cooperados aptos a votar, 1096 compareceram as eleições.Por volta das 19h, a votação foi encerrada e as urnas abertas para contagem. Mesmo com o resultado, o anúncio do resultado só foi feito após a assembleia. O novo presidente da cooperativa só será empossado entre 5 e 10 dias.A chapa de Antônio Araújo é composta por ele, Marcos Jácome, Maria Spinelle, Paulo Xavier e José Gurgel. De acordo com o novo presidente, o grupo se reuniu para fazer a “Unimed Melhor” e não “mudanças de Unimed”.