Mossoró recebe show de humor de Raimundinha

Divulgação Ator Paulo Diógenes se traveste em Raimundinha para show.

O humorista começou sua carreira há 20 anos no teatro fazendo comédia, mas foi nos bares de Fortaleza que encontrou o cenário para dar início à trajetória de sucesso com a Raimundinha.Viajou por todo o Brasil e apresentou seu trabalho em programas de TV da grande mídia. No Ceará, o programa "Beco do Riso", da extinta TV Diário, tinha a sua cara e posteriormente participou de "As Furonas" ao lado de Ciro Santos.Com Raimundinha, o artista encanta a todos com carisma e sua capacidade de improviso. Ao final do show, apresenta o número "Sonhos de um Palhaço", com a música de Antônio Marcos.