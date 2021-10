Juliana e Larrisa abrem a temporada internacional com a medalha de ouro O título é o 22o da dupla na competição e o de número 149 do Brasil, recordista absoluto, na história da competição.

Festa brasileira na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), sede da etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2009. Pelas mãos das campeãs pan-americanas Juliana e Larissa o Brasil conquistou, neste sábado (25), sua primeira medalha de ouro na temporada, derrotando as norte-americanas Jennifer Boss e April Ross por 2 sets a 0, com duplo 21/18, na decisão.



Além da medalha de ouro em sua primeira competição internacional desde o fim de julho, quando jogou o Grand Slam da Áustria, Juliana deixa a capital federal com outra importante conquista: o troféu de melhor jogadora da etapa brasileira.



“Foi ótimo receber mais este prêmio, mas o nível de jogo que apresentei na decisão não é o que quero para mim. Ainda estou com 65% das minhas condições. Me cobro demais e sei que ainda tenho muito a melhorar. Isso só vai acontecer torneio a torneio. O que fez a diferença foi a atitude que mostramos na quadra. Entramos ligadas e não desistimos de nenhuma bola”, afirma Juliana.



Aliviada e satisfeita pela recuperação, a cearense revelou que a derrota sofrida diante das norte-americanas na quinta-feira, durante a fase classificatória, foi grande fonte de motivação para a dupla brasileira na final.



“Depois daquela derrota pensei muito. Ainda estou muito irritada com minha atuação naquele jogo, mesmo após o título. A principal mudança foi na atitude. Por isso estou satisfeita. Nossa vontade fez a diferença. Mas essa foi só a primeira batalha de uma guerra que irá durar a temporada inteira do Circuito Mundial. O importante é que começamos a recuperar nosso espaço e tudo que conquistamos antes da contusão.



Larissa e eu conhecemos o caminho das vitórias e também os atalhos para chegar aos títulos”, conta a brasileira. Para Larissa, tricampeã da etapa brasileira do Circuito Mundial, a ‘revanche’ diante das norte-americanas deu um gosto especial à conquista na capital federal.



“Jogar contra os Estados Unidos sempre tem um gosto diferente, a rivalidade é grande. Sabemos que não somos imbatíveis, mas não aceitamos as derrotas. Ter perdido aquela partida nos instigou a dar a volta por cima e buscar o título a todo custo”, conta a melhor levantadora e melhor atacante do Circuito Mundial 2008, que incendiou a torcida durante a decisão.



“Não podíamos deixar passar essa oportunidade de fazer uma grande festa brasileira aqui em Brasília. Eu não costumo ter esse tipo de comportamento, mas amadureci muito com a lesão da Juliana e uma das coisas mais importantes que aprendi foi a me divertir mais dentro da quadra”, comenta.