Senador José Agripino garante aliança com PSDB em 2010

Elpídio Júnior Senador confirmou estar com Rogério Marinho (PSDB) em 2010.

“Em 2010, nós dois (se referindo a ele e a senadora RosalbaCiarlini) estaremos juntos com Rogério Marinho. Já os outros que estão neste palanque não posso garantir”, disse o senador confirmando a aproximação do DEM ao PSDB não só nas disputas presidenciais, com também nas próximas eleições ao Executivo Estadual, Câmara Federal e Senado.José Agripino também confirmou que chegou a convidar o deputado para integrar o Democratas, logo que soube da sua saída do PSB. Mesmo assim, respeitava a decisão de Rogério Marinho em ir para o PSDB. “Tínhamos vontade de tê-lo conosco, mas sei que ele está em um bom lugar”, ressaltou o senador.