Geninho confirma Marcinho e Wallyson contra o ABC

Maurício Mano/Site oficial do Atlético/PR Técnico Geninho fala ao plantel; técnico confirmou Wallyson e Marcinho contra o ABC

No lugar do contundido Zé Antônio, o jovem Raul terá a oportunidade de começar como titular. Já no meio-campo, Marcinho volta ao time e Wallyson entra para fazer dupla de ataque com Rafael Moura.Na opinião do treinador atleticano, o objetivo é não pensar apenas no empate para garantir a classificação."Temos que jogar de maneira agressiva. Eu acho que se você tiver uma postura defensiva e quiser jogar com a vantagem do empate, pode ser surpreendido e é perigoso. A idéia é preocupar o adversário, tentando buscar a vitória, mas sem ignorar o adversário", avaliou.Após o treinamento desta tarde, Geninho conversou muito com os jogadores atleticanos, alertando para a importância dos próximos jogos do Rubro-Negro."Procuramos alertar sempre. Temos que estar focados porque é uma semana muito importante para nós. Então é uma semana de concentração total. Na Copa do Brasil, se passarmos, estamos nas oitavas-de-final e no domingo podemos dar um passo decisivo para conquistar o título", concluiu Geninho.