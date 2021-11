Gilberto de Nadai descarta a vinda de Badé Ala da Chapecoense recebeu proposta do Náutico e deve defender a equipe pernambucana na Série A

A reportagem do portal Nominuto.com entrevistou (por telefone) Gilberto de Nadai, superintendente de futebol do América, e ele confirmou que Badé, ala que estava para acertar com o time rubro, está descartado.



O ala da equipe da Chapecoense, assim como seu companheiro Thoni estavam praticamente acertados com o clube natalense. Porém, com a chegada da equipe à final catarinense ele ganhou maior visibilidade e recebeu proposta do Náutico de Recife, equipe que disputa a Série A do Brasileiro.



O jogador Thoni continua nos planos no time rubro, assim como os meiocampistas Everton César e Cadu, todos da Chapecoense.



“Os dois jogadores –Everton César e Cadu - nos interessam, mas temos que respeitar pois a equipe está numa final de campeonato. Quanto Badé, não podemos obrigar ninguém a jogar onde queremos. Mesmo se o jogador tivesse de contrato assinado, mesmo assim, ele poderia ir à Justiça e ter ganho de causa. O atleta só joga onde quer”, esclareceu Gilberto.



O América, até que me provem o contrário, está contratando bem. Os jogadores todos estão chegando bem referendados