Atlético-PR, com Wallyson, tropeça ante o Vitória-BA, com Apodi Os baianos venceram na Arena da Baixada por 2 a zero, num jogo que teve "duelo de potiguares".

A primeira rodada da Série A do Brasileiro teve direito até a "duelo de potiguares": O Atlético Paranaense - com Wallyson - tropeçou em casa diante do Vitória - com Apodi: 2 a zero para os baianos, gols de Wallace e Leandro Domingues.



Sem poder contar com Antônio Carlos, Gustavo cmpletou a zaga atleticana. Mas aos 16 minutos, Wallace, de cabeça abrir o placar para o Vitória - 1 a 0. O tempo "fechou" para os anfitriões, que, tensos, começaram a errar passes - a torcida perdia a paciência com as falhas.



Com isto, o Atlético só chegou duas vezes ao gol do Vitória no primeiro tempo - aos 35 minutos, o potiguar Wallyson ez o possível para mirar no gol, mas acabou chutando para fora; e aos 41 minutos, Rafael Moura finalizou jogada, que acabou nas mãos do goleiro Viáfara.



No segundo tempo o Atlético avançou em campo, foi para o ataque - inclusive em termos posicionais: Wesley entrou no lugar de Renan, a equipe paranaense estava com praticamente todo mundo à frente, porém deixando espaços para os contra-ataques do Vitória.



Com o tempo o Atlético foi se reposicionando em campo, encontrando os lugares mais adequados dentro das circunstâncias. Aos 12 minutos, após um rápido ataque pela esquerda, Wallsyon pegou mal o cruzamento de Chico - e lá se foi uma chance de empate. O potiguar perdeu uma segunda chance dentro da área inimiga aos 20 minutos. O Vitória, por sua vez, apenas se defendia e ganhava tempo. O Atlético fez mais alguma smudanças de jogadores, sem grande êxito. No finzinho do jogo, o Vitória aproveitou um contra-ataque e Jackson ampliou, fechando o placar em 2 a zero.



O Atlético-PR, do técnico Geninho, jogou com Galatto, Rhodolfo, Gustavo, Chico; Raul, Jairo (Julio dos Santos), Renan (Wesley), Marcinho, Márcio Azevedo; Wallyson (Júlio César) e Rafael Moura. Enquaanto isso, o Vitória, sob comando do técnico Paulo César Carpegianni, venceu com Viáfara, Wallace, Vitor, Marco Aurélio, Apodí (Leandro); Robson, Vanderson (Wellington), Carlos Alberto, Bida; Jackson e Neto Baiano (Allan).