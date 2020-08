Vetos do Governo são lidos na Assembleia

Elpídio Júnior Deputados ainda não definiram data para a apreciação das matérias.

Dois projetos do deputado estadual Walter Alves (PMDB) foram vetados integralmente pela overnadora Wilma de Faria. O primeiro dispõe sobre a exibilidade da apresentação de documentação legal de identidade em operações de compra com cheque e cartões de crédito e da outras providências.O segundo veto trata sobre o projeto do peemedebista referente à instituição do sistema de prontuário eletrônico único no âmbito da rede pública estadual de saúde e dá outras providências. Antes da leitura dos vetos, inclusive, o deputado estadual Walter Alves disse que ainda desconhecia os motivos do veto a seus dois projetos.“Vou reunir minha equipe jurídica para analisarmos as justificativas para a não aprovação dos projetos e até amanhã (quarta-feira) poderia avaliar melhor e dar qualquer declaração sobre a posição do Governo”, disse o peemedebista.Sobre o orçamento, a governadora Wilma de Faria (PSB) vetou algumas emendas referentes a diminuição nos repasses para obras nos acessos da ponte Macau - Ilha de Sant'anna; alteração no valor dos recursos destinados a ações junto à população carcerária e Centrais do Cidadão da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc); e à diminuição do repasse do estado ao Ministério Público.A apreciação dos vetos tem que ser realizada em até 30 dias, contados a partir da data em que os ofícios chegaram à Assembleia. Ainda não há a definição quanto ao trâmite das intervenções do Executivo às matérias aprovadas pelos deputados.