Acusada de mandar matar marido será julgada hoje Antônia Bezerra Arruda é acusada de mandar matar o próprio marido, o comerciante Marcelino Bertoldo da Paixão, no bairro de Felipe Camarão, no ano 2006.

A dona-de-casa Antônia Bezerra Arruda vai a julgamento hoje (21) em Natal. Ela é acusada de mandar matar o próprio marido, o comerciante Marcelino Bertoldo da Paixão, no bairro de Felipe Camarão, no ano 2006.



Segundo os autos, Edinael Morais da Silva, vulgo “Fifa”, em 21 de julho de 2006, efetuou diversos disparos com revólver contra a vítima, por volta das 23 horas, no interior de sua residência, em troca de R$ 3 mil a ser pago por Antônia Arruda que teria encomendado o crime.



O motivo teria sido algumas desavenças familiares por causa do comércio que Marcelino tinha, de acordo com a acusação, o comerciante teria descoberto que sua esposa e filhas estavam desviando dinheiro do seu estabelecimento Antônia e sua filha, uma adolescente, teriam procurada “Fifa”, e o jovem Reinaldo da Silva Xavier, vulgo “Tinho” ou “Zé Pequeno”, dias antes do crime para realizar negociação com o objetivo de encomendar o crime.



"Na ocasião, Antônia, que estava de sua filha, acertou com Edinael (encarregado das negociações) a quantia de R$ 3 mil, como pagamento pelo assassinato do marido, adiantando-lhe a quantia de R$ 500. Primeiramente, Antônia combinou com Edinael que a morte de seu esposo deveria ocorrer quando o mesmo fosse fazer uma entrega de plásticos. Depois decidiu que o crime seria antecipado, de modo que “fifa” acertou com Franquiley Felinto Alves de Lima para ajudá-lo no crime, em troca do pagamento de R$ 500", destaca a denúncia.



A defesa de Antônia recorreu na sentença, mas o recurso foi negado e ela será julgada amanhã. Já Franquiley foi absolvido liminarmente, pois não foram comprovados no processo, indícios de sua participação no fato, inclusive o suposto executor “Fifa” o inocentou de qualquer participação.



Edinael foi julgado no dia 26 de junho do ano passado e foi absolvido da acusação de homicídio. Na ocasião, os jurados acolheram a tese defensiva de negativa de autoria, absolvendo o réu da acusação.



O julgamento será presidido pela juíza Ticiana Maria Delgado Nobre, que está em substituição legal nas duas varas do Tribunal do Júri de Natal. A previsão é que a sessão termine até o final da tarde.