Traficante é preso em Extremoz De acordo com a PM, Jarbas José era o responsável por entregar droga aos usuários daquela região.

Um conhecido traficante da polícia de Extremoz, Jarbas José do Nascimento Inácio, mais conhecido como "Véio", de 20 anos, foi preso no início da tarde deste sábado. Ele é apontado como o responsável por fazer a entrega da droga aos usuários daquela região.



De acordo com o comandante do pelotão da PM em Extremoz, tenente Couceiro, a polícia vinha investigando o acusado há algum tempo.



"Com isso, neste sábado [2] recebemos a informações que ele havia recebido droga. Nós mandamos uma viatura, comandada pelo cabo Atailde, e eles conseguiram flagar o 'Véio' com a droga", disse Couceiro.



Segundo o tenente, ao ver os policiais, Jarbas José tentou se livrar da droga. No entanto, ainda foi encotnrado com ele pequena quantidade de crack e maconha. Além de sacos e gilete utilizados para comercializar a droga.



"Depois disso, ele confessou que iria vender o produto na festa que será realizada hoje a noite, no clube de Extremoz", destacou.



Após a prisão, "Véio" foi conduzido a Delegacia de Plantão da zona Norte, onde será autuado por tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, ele estava vivendo em um quartinho, no loteamento Áurea de Góis, em Extremoz.