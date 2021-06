Polícia estoura boca de fumo e prende casal na zona Norte Com eles foram apreendidos 42 trouxinhas de maconha, além de cinco cartuchos de munição, quatro calibre 38 e uma de calibre 32.

O técnico em patologia clínica Rogério da Silva Nascimento, 42, e a auxiliar de serviços gerais Maria Aparecida Leonardo, 41, foram presos em flagrante na noite do último sábado (4) na residência deles, localizada no Loteamento Novo Horizonte, bairro de Pajuçara, onde funcionava uma boca de fumo.



Com eles foram apreendidos 42 trouxinhas de maconha, além de cinco cartuchos de munição, quatro calibre 38 e uma de calibre 32. O flagrante aconteceu por volta das 23h após uma ligação anônima dando conta de que na rua José Sobrinho, Loteamento Novo Horizonte, estavam comercializando drogas.



A polícia foi ao local e entrou na casa do casal que negou as acusações. Porém, ao ser feito uma revista no interior da residência foi encontrado no jardim 20 trouxinhas de maconha e mais 22 trouxinhas da droga dentro de uma bolsa que se encontrava num dos quartos da casa. Nessa bolsa também foram encontradas as munições.



Durante a abordagem, os acusados alegaram que a droga pertence ao filho deles e que não sabiam que o material estava dentro da residência. Eles foram autuados por tráfico de entorpecentes e encaminhados para a Delegacia de Plantão da zona Norte onde Rogério ficará recolhido.



Maria Aparecida se encontra presa na 2º DP de Parnamirim e o inquérito transcorre pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc).