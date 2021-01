Tempo real - ABC x Potyguar (CN) Waldir Papel, repatriado pelo ABC, não entra como titular na partida. No entanto, o técnico Heriberto da Cunha pode utilizar o jogador ainda neste jogo.

FIM DE JOGO



49 minutos - UUUUHHHHH!! Roberto bate forte em cima de Raniere. O goleiro toca para escanteio.



48 minutos - Cartão Amarelo! Ben-Hur é amarelado pelo árbitro. O capitão comete perigosa falta próxima à área alvinegra.



47 minutos - Em nova investida do Potyguar, Everaldo bate entre os zagueiros alvinegros e Raniere domina a bola.



46 minutos - Roberto toca com Emerson, volta com Roberto que liga com Quirino. Rogério tira e toca para lateral.



45 minutos - O árbitro assinala mais quatro minutos além do tempo regulamentar.



44 minutos - Escanteio para o Potyguar. Raniere sobe tira de tapinha para um novo escanteio.



43 minutos - Falta! Gabriel é parado com falta pela zaga do Potyguar.



41 minutos - Ivan rouba a bola em velocidade, toca com Papel que entra na área livre, e bate para fora.



40 miniutos - Everaldo se manda com a bola, tocou com Leando, ligou com Robertinho. Lançamento de bola para Quirino que sofre falta de Fabiano.



39 minutos - Papel segue com a bola, porém Everaldo desarma o jogador.



38 minutos - A bola chega limpa para Robetinho, mas Ben-Hur se antecipa e domina a bola. 2 a 1 para o ABC.



ASSU 2 x 2 Baraúnas



37 minutos - Renatinho parte para a cobrança e Waldir Papel sobe para tirar a bola.



30 minutos - No ABC, outra substituição. Erandyr sai e Marquinhos Mossoró entra para o jogo.



29 minutos - Gabriel vai para a cobrança de escanteio. Nilton sobe e fica com a bola.



28 minutos - Sandro na bola. O jogador levantou na área, Gaúcho sobre sozinho, não consegue chegar na bola e a pelota desvia na zaga do Potyguar.



27 minutos - Falta! Gabriel toca com Simão, que perde a bola. Na sequência, Renatinho toca com a mão na bola.



25 minutos - Pelo lado do ABC, Paulinho Macaíba deixa o campo para a entrada de Ivan; No Potyguar, Tiago cede lugar para Renatinho.



19 minutos - Everaldo carrega pra cima da marcação de Simão. Ele recupera, toca com Paulinho Macaíba.



18 minutos - Substiutuição! Waldir Papel, faz sua estreia no ABC no lugar de Beto.



17 minutos - Roberto abre pela direita com Emerson. Quirino domina a bola, mas Ben-Hur, em cima do lance, afasta o perigo.



15 minutos - GGGGGGGGGGOOOOOOLLLLLLLL DO POTYGUAR!! NA COBRANÇA DE FALTA, LEANDRO DESCONTA PARA O CLUBE DE CURRAIS NOVOS.



14 minutos - Falta! Ben-Hur comete nova falta em cima de Quirino. Falta perigosa contra o ABC.



12 minutos - Cartão Amarelo! Jeferson, camisa quatro, reclama de impedimento com a assistente e recebe o cartão pelo lado do Potyguar.



11 minutos - UUUUHHHHH!! Paulinho Macaíba perde o que seria o terceiro gol do ABC. O jogador recebeu em posição regular sobre Jeferson e entrou na área sozinho.



10 minutos - Everaldo, pela esquerda, desce e toca com Elian. Ele toca com Roberto, se livre de Erandyr que recupera a bola.



9 minutos - Os jogadores do Potyguar reclamam de impedimento no lance de Gabriel. Roberto recebe cartão amarelo após discutir com a assistente do jogo.



8 minutos - GGGGGGGOOOOOOLLLLLL DO ABC!! SANDRO AMPLIA O PLACAR PARA O ALVINEGRO. NA JOGADA RÁPIDA COM GABRIEL, O JOGADOR CRUZA PARA SANDRO QUE TOCA NO CANTO DIREITO DO ARQUEIRO VISITANTE.



7 minutos - Simão tabela com Gabriel, toca com Paulinho Macaíba, que chega chutando em cima de Nilson. Na sequência, a bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Potyguar.



5 minutos - Everaldo desce pela direita com a ajuda de Emerson. Ele vira o jogo com Jeferson. O árbitro paralisa a jogada. Quirino se joga e o ABC vai para a cobrança com Gabriel.



Santa Cruz 0 x 1 América



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



47 minutos - Falta! Simão passa por Nininho, mas é puxado e o árbitro assinala falta.



46 minutos - Nininho vai para a cobraça e Gaúcho tira de cabeça. Escanteio para o Potyguar.



Outros resultados

ASSU 2 x 0 Baraúnas



45 minutos - Cartão Amarelo! Fabiano puxou Quirino na altura da meia-lua. Cobrança perigosa contra o ABC.



43 minutos - Impedimento! Paulinho Macaíba tentava a jogada e foi flagrado em situação irregular.



40 minutos - Gabriel chega pela direita e Everaldo, em cima do lance, protege a bola. No entanto, o jogador alvinegro consegue o lateral.



39 minutos - Na cobrança de falta, Emerson bate à diereita do gol de Ranieire. Boa batida.



38 minutos - Falta! Erandyr frusta a tentativa de ataque do Potyguar e comete falta em cima de Emerson.



37 minutos - Pela direita, Gabriel tenta tocar com Sandro e Emerson intercepta a bola.



35 minutos - Cartão Amarelo! Quirino dá um tapa no rosto de Sandro e recebe cartão amarelo. Sandro também é advertido com cartão.



31 minutos - GGGGGGGOOOOOOLLLLL DO ABC!! GABRIEL ABRE O PLACAR NO FRASQUEIRÃO.



24 minutos - Rogério escapa da marcação de Rogério. No segundo combate, o jogador do ABC retoma a bola.



23 minutos - Elian domina e toca direita com Roquete. Encarou para cima de Ben-Hur, abre e faz o cruzamento. A bola passa por todos e recomeça com Everaldo.



22 minutos - Cartão Amarelo! NIninho e Erandyr recebem cartão amarelo. Os jogadores se estranharam após falta.



21 minutos - Paulinho Macaíba domina, toca a bola com Simão que não conseghue dominar a bola. Novo tiro de meta.



20 minutos - O Potyguar tenta surpreender pela lateral,mas Fabiano chega com chutão tirando a bola para arremesso manual.



19 minutos - Cartão Amarelo! Quirino comete forte falta em cima de Sandro e é punido com o cartão amarelo.



18 minutos - Roquete domina, faz a proteção pela direita e desce com Emerson. Na continuação, Tiago perde para Rogério.



16 minutos - UUUHHHH!! Erandyr levantou na área com Simão que chuta pra fora. Boa oportunidade de gol perdida.



15 minutos - Erandyr toca com Beto, que manda com Paulinho Macaíba. O ABC consegue boa posse de bola passando pela direita e pelo meio.



14 minutos - Nininho via para a cobrança. Apesar do chute forte, a bola acaba encontrando a linha de fundo. Tiro de meta para o ABC.



13 minutos - Cartão Amarelo! Gaúcho, do ABC, comete forte falta pr trás em cima do jogador Elian. Primeiro cartão do jogo.



12 minutos - Falta! Ben-Hur, novamente, chega com falta em cima de Quirino.



11 minutos - Impedimento! Everaldo toca com Tiago. O passe errado dá a bola para Erandyr, que fez o lançamento para Macaíba que é pego em situação irregular.



10 minutos - Everaldo recebe a bola, inicia a jogada errada, Erandyr toma a posse, faz a ligação com Gabriel e Roquete tira pela última linha.



9 minutos - Sandro recebe em velocidade pela ponta equerda, Ganha a corrida em cima de Jeferson, mas acaba perdendo o tempo da bola. Posse para o Potyguar.



7 minutos - Roquete recebe a bola, toca com Jeferson, empurra pela ponta direita. Tiago vai para cima de Gaúcho que toca pela lateral.



6 minutos -Gabriel domina pela esquerda, toca com Gaúcho que fez o lançamento para Gabriel. A bola sobra com Ben-Hur, que manda com Paulinho Macaíba. Porém, a bola sobra com o goleiro do Potyguar.



4 minutos - Tiro de meta para o ABC. Lançamento para Paulinho Macaíba, tocou com Gabriel que vai ao chão após marcação do time de Currais Novos. Lance normal, seundo a arbitragem.



3 minutos - Pelo lado esquerdo , o ABC desce com Beto. O jogador manda com Paulinho Macaíba. Ben-Hur recebe a bola, Quirino chega na roubada e é novamente drrubado por Ben-Hur. Falta para o Potyguar. Nininho bate a Raniere tira para escanteio.



2 minutos - Fabiano toca com Rogério, manda com Beto. O alvinegro a pelota que corre demiais em direção à última linha. Apenas tiro de meta para o Potyguar.



1 minuto - Início de jogo no Frasqueirão. Quirino é derrubado por Ben-Hur no campo de defesa. Os jogadores se estranham.



Em instantes, o ABC entra em campo tentando a segunda vitória no segundo turno do Campeonato Estadual 2009. Até o momento são três jogos, com um empate em 0 x 0 na estreia contra o América, uma vitória contra o ASSU por 2 a 1 e outro empate na terceira rodada contra o Santa Cruz por 0 x 0.