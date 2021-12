América vence jogo treino e técnico mantém time indefinido Alvirrubro derrotou o CSP, da Paraíba, e Guilherme Macuglia fez várias alterações sem definir os titulares para estréia na série B.

O técnico do América, Guilherme Macuglia, aproveitou o jogo treino do alvirrubro contra o CSP, da Paraíba, no CT Abílio Medeiros para observar qual melhor formação que vai a campo na estréia pela série B contra o Atlético Goianiense, sábado (9), no Machadão.



O alvirrubro derrotou a equipe paraibana por 1 a 0, gol de Lúcio, que foi revelado pelo CSP, em cobrança de pênalti. Durante a partida, o técnico Guilherme Macuglia fez alterações na equipe titular e não definiu aqueles que vão a campo contra a equipe de Goiás.



Macuglia ainda não garantiu Souza entre os titulares. O técnico alvirrubro se mostrou receoso pelo fato do atleta se recuperar de contusão e não poder ser exigido ao máximo dentro do campo.



A idéia do técnico é aguardar até a véspera da partida para colocar Souza entre os titulares ou como opção entre os reservas.