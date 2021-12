Gripe suína: Três casos são descartados no Rio Grande do Norte Até o momento quatro pessoas são monitoradas no Estado por apresentarem alguns sintomas semelhantes aos da gripe que já tem casos confirmados em 20 países.

Três pacientes que estavam sendo monitorados no Rio Grande do Norte por apresentarem sintomas semelhantes aos da Influenza A (H1N1) tiveram as suspeitas descartadas após análise técnica do Ministério da Saúde. Até o momento quatro pessoas são monitoradas no Estado por apresentarem alguns sintomas semelhantes aos da gripe que já tem casos confirmados em 20 países.



De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde são considerados em monitoramento as pessoas procedentes de países que tenham casos confirmados, e que apresentem febre alta não medida e tosse, podendo ou não estar acompanhado dos demais sintomas da gripe, como dores musculares, dor de cabeça, dores nas articulações e dificuldade respiratória.



Ainda são considerados casos em monitoramento os viajantes procedentes de voos internacionais, nos últimos 10 dias, de países não afetados e apresentando os sintomas da influenza A (H1N1).



São considerados casos suspeitos aqueles que apresentarem febre alta repentina e tosse além de alguns dos outros sintomas da gripe. É importante observar ainda se essas pessoas apresentaram esses sintomas num período de dez dias após ter deixado algum país com registro da influenza A (H1N1) ou ainda ter tido contato próximo com pessoas com suspeita da doença, também no período de nos últimos dez dias.



Até o momento A OMS considera 20 os países afetados, levando-se em conta os casos confirmados da doença. Uma das recomendações do Ministério da Saúde e reforçada por infectologistas é que as pessoas não tomem remédios por conta própria para não mascarar os sintomas. O atendimento médico pode ser feito na rede básica de saúde que encaminhará para o hospital de referência do Estado, o Giselda Trigueiro, os casos considerados suspeitos para atendimento adequado.