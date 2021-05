Presidente do Sitoparn lamenta decisão da Justiça Juiz Cícero Martins indeferiu pedido do Sitoparn que buscava implantar sistema único de bilhetagem eletrônica junto ao sistema de transporte convencional.

A presidente do Sindicato dos Permissionários de Transporte Opcional de Passageiros do Rio Grande do Norte, Edileuza Queiroz, disse na manhã desta sexta-feira (3) lamentar a decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública.



O juiz Cícero Martins indeferiu pedido do Sindicato dos transportes opcionais que buscava implantar sistema único de bilhetagem eletrônica, ou seja, inserção no mesmo sistema de cobrança tarifária utilizado nos transportes convencionais.



Segundo a presidente do Sitoparn, com essa decisão o maior prejudicado é a população. “Lamento muito”, declarou. Edileuza fez questão de ressaltar que o juiz Cícero Martins concedeu parecer sem nem ter ouvido o Sindicato.



“Para tentar resolver o problema, estamos nos reunindo hoje à tarde com o secretário de Trânsito e Transporte da Prefeitura, Kelps Lima, e com o procurador geral do Município, Bruno Macêdo”, acrescentou a presidente.



Ela também informou que o Sindicato estará realizando uma assembleia hoje, às 18h, em local ainda não definido.



“Essa assembleia servirá para prestar todos os esclarecimentos à categoria. Além disso, nela estaremos definindo possíveis mobilizações”.