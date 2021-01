Futsal: começa hoje o Circuito Nordeste em Natal

Serginho (C) está entre os titulares para a estreia do ABC hoje

Tabela do Circuito Nordeste

Data Hora Local Grupo Nº Jogo 23.03 19h00 Sagrada Familia B 1 Moita Bonita (SE) x Aracati Futsal (CE) 23.03 20h30 Sagrada Familia A 2 ABC/UnP/Art&C (RN) x Tigre (PE) 24.03 19h00 Sagrada Familia A 3 Tigre (PE) x Capela (SE) 24.03 20h30 Sagrada Familia B 4 ABF/Mauricio de Nassau (PE) x Moita Bonita (SE) 25.03 19h00 Sagrada Familia B 5 Aracati Futsal (CE) x ABF/Mauricio de Nassau (PE) 25.03 20h30 Sagrada Familia A 6 ABC/UnP/Art&C (RN) x Capela (SE) 26.03 19h00 Sagrada Familia SF 7 1º Grupo A x 2º Grupo B 26.03 20h30 Sagrada Familia SF 8 1º Grupo B x 2º Grupo A 27.03 20h00 Sagrada Familia FINAL 9 Venc. Jogo 7 x Venc. Jogo 8

O ABC/UnP/Art&C, anfitrião e representante potiguar no evento, já está deifnido para a estreia, que será contra o Tigre-PE às 20h. O técnico Daniel Júnior escalou o time titular com Matheus, Rafael Negão, Dentinho, Rafinha e Serginho, mais Ricardo, Léo Rumennigue, Anderson, Walber, Preto, Betinho e Antônio Carlos.Além destes dois times, participam do Circuito as equipes do Moita Bonita-SE, Aracati-CE, Capela-SE e ABF/Mauricio de Nassau-PE.O sistema de disputa do Circuito do Nordeste está dividido em três fases. Na primeira etapa, as seis equipes divididas em dois grupos de três jogam entre si. Os dois primeiros de cada grupo vão para a semifinal, onde se enfrentam em cruzamento olímpico; os vencedores disputam a grande final, marcada para a sexta (27.03).O ingresso custa R$ 5,00.