ABC estreia com vitória no Circuito NE de futsal Time comando pelo técnico Daniel Júnior conseguiu virar o placar, vencendo o confronto pelo escore de 3 a 2.

O ABC/UnP/Art&C estreou com vitória de virada na abertura do Circuito Nordeste de Futsal na noite desta segunda-feira (23), no ginásio do Sagrada Familia. Depois de sair perdendo o primeiro tempo por 2 a 0 para o Tigres-PE, o time comando pelo técnico Daniel Júnior conseguiu virar o placar na etapa final, vencendo o confronto pelo escore de 3 a 2.



Os gols da suada conquista alvinegra foram marcados por Serginho, Léo Rumennigue e Dentinho. Líder do Grupo A, com três pontos, o próximo desafio alvinegro é contra o Capela-SE, na quarta-feira (25), às 20h, no Sagrada Família.



Em seu primeiro jogo no comando do time, o técnico Daniel Júnior disse que o ABC começou nervoso, mas que depois soube equilibrar a partida e imprimir o seu ritmo de jogo.



“O time entrou ansioso demais e sofreu um gol logo no início por falta de atenção e isso desorganizou o nosso esquema de jogo e por uma infelicidade no passe acabamos sofrendo o segundo gol. Mas no segundo tempo, subimos a marcação, recuperamos a tranquilidade e conseguimos jogar o nosso jogo revertendo o placar”, analisou.



Na preliminar, o Moita Bonita venceu o Aracati por 3 a 1, largando na frente pelo Grupo B. A rodada desta terça-feira (24) terá mais duas partidas: Tigres-PE x Capela-SE (Grupo A) e Moita Bonita-SE x Faculdade Mauricio de Nassau-PE (Grupo B).



Os jogos começam a partir das 19h, no Sagrada Família. O ABC folgará, voltando à quadra somente na quarta-feira para o jogo contra o Capela, atual campeão sergipano.