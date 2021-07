Sem aprovação de projeto, Machadão não pode sediar jogos

A informação foi confirmada aopelo promotor Sérgio Sena, responsável pela promotoria do Consumidor e presidente da Comissão de Implementação do Estatuto do Torcedor.No final da manhã desta quinta-feira (16), ele esteve reunido com o presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, o secretário municipal de Esportes e Lazer (SEL), João Ananias, e o adjunto da SEL Carlos Eduardo da Câmara Nunes, o “Dadau”.O promotor disse que o problema que pode causar a interdição do Machadão é referente à aprovação do projeto de incêndio do estádio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros repassadas por Sérgio Sena, enquanto isso não estiver devidamente regularizado, a praça esportiva não sediará jogos.Segundo o representante do Ministério Público, a SEL e a FNF estão cientes da situação e tomando as providências necessárias.