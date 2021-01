Zagueiro desmaia e quase morre em Recife

Ao que tudo indica se trata de mais um caso de problemas cardíacos no futebol. Pelo menos desta vez não houve vítima fatal, mas um grande susto. Tudo aconteceu em Recife, na Ilha do Retiro, no jogo em que o Sport venceu o Porto, de Caruaru, por 3 a 0. O zagueiro do líder e invicto caiu em campo, desmaiado, aos seis minutos do segundo tempo.



Elias colocou a mão no peito e logo em seguida desmaiou no gramado. Paramédicos correram para o gramado e a ambulância foi acionada. Os médicos ainda tentaram reanimar o defensor no gramado, mas não conseguiram. Com dificuldades para respirar, Elias só retomou a consciência depois de usar um tubo de oxigênio.



Em seguida foi encaminhado para um hospital, onde ficou internado e deverá passar por exames rigorosos e antes de voltar à sua rotina de treinamentos.